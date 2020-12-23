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ميسي يحطم رقم بيليه ويقود برشلونة للفوز على بلد الوليد

ميسي
فرحة ميسي بهدفه في بلد الوليد

ميسي يحطم رقم بيليه ويقود برشلونة للفوز على بلد الوليد

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برشلونة -رويترز

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قدم برشلونة عرضا قويا وفاز خارج أرضه 3-صفر على ريال بلد الوليد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء، بينما سجل ليونيل ميسي هدفه 644 مع النادي ليجتاز رقم الأسطورة بيليه في عدد الأهداف مع فريق واحد.

وصنع ميسي أخيرا هدفه الأول هذا الموسم عندما أرسل كرة عرضية حولها المدافع كليمو لينجليه إلى داخل الشباك في الدقيقة 21.

وساهم ميسي أيضا في الهدف الثاني حيث أرسل تمريرة رائعة إلى الظهير الأيمن سيرجينو ديست ليحولها سريعا إلى كرة عرضية في طريق مارتن بريثويت وتهتز الشباك في الدقيقة 35.

وتوج ميسي، محطم الأرقام القياسية، مجهوده الكبير بالتسجيل بنفسه، حيث تلقى تمريرة من الشاب بيدري وسدد الكرة بقوة من مدى قريب في مرمى أصحاب الأرض.

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