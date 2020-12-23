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هداف كأس العالم: رقم ميسي القياسي لن يُحطم مطلقاً

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ميسي أكثر لاعب في التاريخ سجل أهدافاً مع فريق واحد

هداف كأس العالم: رقم ميسي القياسي لن يُحطم مطلقاً

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برشلونة - فرانس برس

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اعتبر غاري لينيكر مهاجم منتخب إنجلترا السابق وهداف مونديال المكسيك 1986، أن الرقم القياسي من الأهداف التي سجلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لناد واحد هو برشلونة الإسباني، لا يمكن تحطيمه على الإطلاق.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف مع نادٍ واحد إلى 644 هدفاً عندما سجل هدف فريقه الثالث في مرمى بلد الوليد في الدوري، الثلاثاء، محطماً الرقم القياسي السابق للأسطورة البرازيلي بيليه.

وقال لينيكر عبر حسابه على "تويتر": لتحطيم الرقم القياسي لميسي مع 644 هدفاً، يتعين على أحدهم أن يسجل 43 هدفاً على مدى 15 عاماً تواليا، ومع ناد واحد، هذا الرقم لن يستطيع أحد تحطيمه، لا أحد.

أما ميسي فتحدث عن إنجازه عبر حسابه على "إنستغرام" بقوله: عندما بدأت ممارسة كرة القدم لم أكن أفكر بتحطيم أي رقم قياسي، وبالتأكيد ليس الرقم الذي نجحت في تحطيمه يوم الثلاثاء، أود شكر جميع الذين ساعدوني عبر هذه السنوات، زملائي، عائلتي، أصدقائي وجميع الذين ساندوني كل يوم.

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