السومة: أيام تُحدد مستقبلي.. البقاء مع الأهلي أو الرحيل

رفض السوري عمر السومة لاعب أهلي جدة وكبير هدافي الدوري السعودي للمحترفين عبر التاريخ، تأكيد استمراره مع ناديه الحالي أو رحيله، وذلك قبل نحو أسبوع على دخوله الفترة الحرة من عقده مع النادي الذي يرتبط به منذ 2014.

وقال السومة في حوار مع برنامج "في المرمى": أتمنى أن أبقى في الأهلي فالمفاوضات بيني وبين النادي جارية، وخلال الأيام المقبلة سيتم تحديد مستقبلي، سواء بالبقاء أو الرحيل.

وواصل: أنا سعيد بكوني الهداف التاريخي لأفضل مسابقة دورية في القارة الآسيوية، وما زال لدي الكثير لتقديمه في الدوري السعودي.

وأردف: الأهلي فريق مميز من الناحية العناصرية حالياً، واللاعبون الموجودون قادرون على قيادة الفريق إلى البطولات، لكن ما ينقص الفريق هو وجود مدافع خبير يعزز من قوة خط الدفاع. وأتبع: كان الفريق في فترة سابقة يفتقد إلى بعض العناصر في خانات معينة وكنا نطالب بتعزيزها، وحالياً كرة القدم لا تعتمد على صانع اللعب التقليدي، فالكل يصنع، وفريق الأهلي يعتمد بشكل مركز على الأطراف.

وزاد السومة حول تسديده الركلات الثابتة: المدرب السويسري غروس كان يحرص على أن أنفذ أكبر عدد من الركلات في التدريبات، واختفى هذا الأمر مؤخراً مع بعض المدربين، حتى أعاد المدرب الحالي فلادان ذلك.

وأتبع: بدر المطوع أفضل لاعب لعبت معه في مسيرتي الرياضية، وفي الأهلي هناك تيسير الجاسم وسلمان مؤشر ومصطفى بصاص، وحالياً إدريس فتوحي.

واسترجع الهداف التاريخي ذكرياته، وقال: تعرضت إلى ضغوطات بعدما فشلت بالتسجيل في أول مباراة مع الأهلي وكانت أمام الحزم، لكني عوضت ذلك بتسجيل "هاتريك" في المباراة التالية أمام هجر.

وختم: لن أنسى هدفيّ في شباك الهلال عندما فاز الأهلي ببطولة الدوري 2015-2016، وكذلك هدفي الشهير بركلة خلفية مزدوجة أمام اتحاد جدة.