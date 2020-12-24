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إنتر ميلان: إريكسن يمكن أن يرحل في الانتقالات الشتوية

إريكسن
كريستيان إريكسن في دكة بدلاء إنتر

إنتر ميلان: إريكسن يمكن أن يرحل في الانتقالات الشتوية

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ميلان - رويترز

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أوضح جوسيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان أن لاعب الوسط كريستيان إريكسن ربما سيرحل عن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية.

وفشل إريكسن في التأقلم بعد انتقاله قادما من توتنهام هوتسبير في يناير الماضي.

وشارك اللاعب الدنمركي البالغ عمره "28 عاما" في 38 مباراة بجميع المسابقات وأحرز أربعة أهداف وصنع ثلاثة أهداف جميعها خلال موسم 2019-2020.

وأبلغ ماروتا شبكة سكاي إيطاليا بعد الفوز 2-1 على فيرونا في الدوري يوم الأربعاء: هل سيكون إريكسن متاحا في سوق الانتقالات؟ سأقول نعم. بيرو أوسيليو المدير الرياضي لإنتر قال ذلك.

ويمكنني تأكيد الأمر. لكنها ليست عقوبة. إنه لاعب عانى للتأقلم مع الحياة في إيطاليا. دعونا نقول إنه ليس مناسبا للفريق، لكنها حقيقة موضوعية ولا تنتقص من احترافيته.

وأضاف: لكن من المنصف أن نمنحه فرصة اللعب لفترة أطول في مكان آخر. بالتأكيد سيكون علينا التوصل لحل.

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