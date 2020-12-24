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ريال مدريد يعبر غرناطة بشق الأنفس ويزاحم أتلتيكو

ريال مدريد غرناطة
الهدف الأول لريال مدريد عن طريق كاسيميرو

ريال مدريد يعبر غرناطة بشق الأنفس ويزاحم أتلتيكو

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مدريد - د ب أ

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واصل فريق ريال مدريد انتصاراته المتتالية في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث حقق الفوز الخامس له على التوالي وتغلب على ضيفه غرناطة 2 - صفر يوم الأربعاء في المرحلة الخامسة عشر من المسابقة ،والتي شهدت أيضا تعادل خيتافي مع سلتا فيغو 1 - 1 .

وحسم ريال مدريد المباراة بهدفين سجلهما كاسيميرو في الدقيقة 57 وكريم بنزيمة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 21 نقطة في المركز السابع.

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