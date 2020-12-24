سولشاير: الحديث عن منافسة يونايتد على اللقب مجرد "ضجيج"

أوضح أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن الحديث عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مجرد ضجيج لكنه أكد أن الفريق يتحسن.

وكان فوز يونايتد 2-صفر على مضيفه إيفرتون في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية الأربعاء الانتصار 14 على التوالي لفريق سولشار خارج ملعبه في المسابقات المحلية والمرة الأخيرة التي فشل فيها في الفوز بعيدا عن دياره في بطولة غير أوروبية كانت أمام توتنهام هوتسبير في يونيو.

وحقق يونايتد ستة انتصارات وتعادل مرة واحدة في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري ليقفز إلى المركز الثالث في الجدول بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر وتتبقى له مباراة.

وأبلغ سولشاير الصحافيين قبل أن يحل يونايتد ضيفا على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني يوم الأحد : هناك ضجيج حول مانشستر يونايتد دائما ولذلك فالأمر بالنسبة لنا يتعلق بتطور الفريق، ونتعامل مع كل مباراة على حدة.

وأضاف: هذا هو عنوان اللعبة، إنها الطريقة الوحيدة للمنافسة على أي شيء في نهاية الموسم. ولذلك هذا ليس شيئا علينا التحدث عنه.

وتابع: الشيء الوحيد الذي نتحدث عنه ونركز عليه هو التطور كل يوم، وتعلم كيفية التعامل مع مواقف معينة وربما يتم الإشادة بنا حاليا. وهذا أمر آخر علينا تعلم كيفية التعامل معه.

ويلتقي يونايتد مع ليستر باستاد كينغ باور حيث انتصر 2-صفر ليحسم المركز الثالث في الترتيب في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي.

وخسر يونايتد مرة واحدة في آخر 22 مباراة بالدوري ضد ليستر ويخلو سجله من الهزائم في آخر 11 مباراة أمام فريق المدرب بريندان رودجرز منذ سقوطه بنتيجة 5-3 في سبتمبر أيلول 2014.

وقال المدرب النرويجي : حظينا ببعض الأوقات الجيدة أمام ليستر، وكانت مبارياتنا متكافئة جدا. إنه فريق جيد جدا ويمتلك مدربا رائعا. استمتعت بمشاهدة ليستر تحت قيادة بريندان رودجرز وكان الذهاب إلى ملعبهم في آخر مباراة بالدوري الموسم الماضي اختبارا صعبا بالنسبة لنا ونجحنا في اجتيازه.

وأضاف: أدخل كل مباراة وأنا أفكر في كيفية الفوز بها، ولا يهم كثيرا الآن إن كانت على ملعبنا أو خارجه.