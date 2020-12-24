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لامبارد: زياش لن يشارك أمام أرسنال

زياش
الإصابة الأخيرة التي تعرض لها زياش

لامبارد: زياش لن يشارك أمام أرسنال

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لندن - رويترز

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كشف فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن الجناح حكيم زياش سيغيب عن مباراة أرسنال خارج الديار في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، بسبب مشكلة عضلية بينما تحوم شكوك حول مشاركة المدافعين بن تشيلويل وريس جيمس بعد تعرضهما لكدمات.

وانضم زياش إلى تشيلسي قادما من أياكس أمستردام قبل بداية الموسم الحالي مقابل 40 مليون يورو (48.81 مليون دولار) وفقا لتقارير صحافية لكن اللاعب البالغ من العمر "27 عاما" غاب عن انطلاق الموسم بسبب الإصابة.

ولم يلعب المغربي الدولي منذ فوز تشيلسي 3-1 على ليدز يونايتد في الخامس من ديسمبر.

وأبلغ لامبارد مؤتمرا صحافيا يوم الأربعاء: زياش لن يكون جاهزا لمباراة أرسنال. تعرض لإصابة عضلية أخرى. علينا انتظاره حتى يتعافى. إنها ليست إصابة طويلة، ونأمل أن نستعيده خلال الأسبوع المقبل، ونأمل أن يقدم لنا ما كان يقدمه من قبل.

وأصيب كل من تشيلويل وجيمس بكدمات خلال الأسبوع وتحوم شكوك حول مشاركتهما في المباراة التي تقام باستاد الإمارات ومواجهة أستون فيلا في استاد ستامفورد بريدج بعد يومين لاحقين.

وأضاف لامبارد: لا يمكنني تقديم إجابة في الوقت الحالي. لست متأكدا من جاهزيتهما للمباراتين.

ويحتل فريق لامبارد المركز الخامس في الدوري برصيد 25 نقطة من 14 مباراة.

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