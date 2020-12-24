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مدرب فولهام يعزل نفسه ويغيب عن مباراة ساوثهامبتون

سكوت باركر
سكوت باركر

مدرب فولهام يعزل نفسه ويغيب عن مباراة ساوثهامبتون

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لندن - رويترز

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أكد فولهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس أن مدربه سكوت باركر لن يكون موجودا مع الفريق عندما يستضيف ساوثهامبتون السبت، لأنه يعزل نفسه عقب نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19 بين أفراد أسرته.

وأضاف فولهام أن نتيجة فحص باركر (40 عاما) كانت سلبية لفيروس كورونا، وقال إنه سيعود لقيادة الفريق في المباراة التالية خارج الديار أمام توتنهام هوتسبير يوم الأربعاء، إذا جاءت نتيجة اختباره سلبية مرة أخرى.

وقال النادي اللندني في بيان: بعد إصابة أحد أفراد أسرته بكوفيد-19، ورغم أن نتيجة اختباره كانت سلبية، يعزل سكوت نفسه حاليا طبقا للإرشادات.

وسيقود مساعد المدرب ستيوارت جراي الفريق أمام ساوثهامبتون. ويحتل فولهام المركز 18 في الترتيب بعشر نقاط ويبتعد بنقطتين عن منطقة الأمان.

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