مورينيو يوبخ لاعبه ديلي آلي

وبخ جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير لاعبه ديلي آلي بسبب الاستعراض وفقدان الكرة، ما أدى إلى إدراك ستوك سيتي التعادل قبل أن يفوز توتنهام 3-1 في دور الثمانية بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم يوم الأربعاء.

وقال مورينيو بعدما منح آلي مشاركة نادرة في التشكيلة الأساسية: ستوك حصل على هجمة مرتدة. لذا، بالتأكيد كنت غاضبا.

وأهدر آلي عدة فرص للتسجيل قبل فقدانه الكرة مما سمح لستوك بالانطلاق في هجمة مرتدة نادرة ليدرك جوردان طومسون التعادل 1-1 في مباراة سيطر عليها الفريق المنافس في الدوري الممتاز.

وأضاف مورينيو عن آلي: بالنسبة لي، اللاعب الذي يلعب في هذا المركز يجب أن يكون متعاونا ويصنع الفرص ولا يتسبب في مشاكل لفريقه. كنا أقوياء في الشوط الأول. ستوك لم يلمس الكرة أو سدد على المرمى أو حصل على ركلة ركنية. بدلا من حسم المباراة تسببنا في مشاكل لأنفسنا.

وبدا أن مورينيو عاقب آلي حيث استبدله بعد هدف ستوك في الشوط الثاني وأظهرت الصور أنه قال له : محاولتك التمرير بالكعب كلفتنا هذا الهدف.

وتعافى توتنهام ليهز بن ديفيز وهاري كين الشباك بعدما افتتح غاريث بيل التسجيل ليعبر توتنهام إلى الدور قبل النهائي في البطولة التي نال مورينيو لقبها في أربع مناسبات.

وافتتح بيل، العائد إلى توتنهام على سبيل الإعارة من ريال مدريد، التسجيل بضربة رأس وكان فعالا لكن تم استبداله خلال الاستراحة.

وقال مورينيو: كان قراره حيث شعر بشيء ما. أثناء عودتنا إلى غرفة الملابس أبلغني أنه لا يستطيع اللعب في الشوط الثاني. أعتقد أنها مشكلة في ربلة الساق.

وعلى الرغم من حصده اللقب ثلاث مرات مع تشيلسي ومرة واحدة من مانشستر يونايتد كان مورينيو حذرا في الحديث عن احتمال الفوز بلقبه الأول مع توتنهام.

وقال: من أجل الفوز بالبطولة يجب علينا الفوز بمباراتين، لكنهما صعبتان للغابة.