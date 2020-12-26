ثلاثية أستون فيلا تزيد معاناة كريستال بالاس

فاز فريق أستون فيلا على ضيفه كريستال بالاس 3 - صفر، تزامنا مع يوم فتح صناديق هدايا الكريسماس (بوكسينغ داي)، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل فولهام مع ساوثهامبتون سلبيا.

وسجل أهداف أستون فيلا بيرتراند تراوري وكورتني هوس وأنور الغازي في الدقائق الخامسة و66 و76 على الترتيب. وشهدت المباراة طرد تيرون منغز لاعب استون فيلا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت فولها بضيفه ساوثهامبتون. ورفع فولهام رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن عشر، كما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن.