ألاردايس: ليفربول لم يصل إلى مستوى مانشستر يونايتد

ذكر سام ألاردايس مدرب وست بروميتش ألبيون إنه منبهر بتأثير المدرب يورغن كلوب على ليفربول لكنه طالب بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم بالاستمرار في حصد الألقاب، إذا أراد الوصول لمستوى مانشستر يونايتد الذي حصد الثلاثية في موسم 1998-1999.



وكان ألاردايس آخر مدرب يحقق الفوز في مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب آنفيلد الخاص بليفربول عندما انتصر فريقه وقتها كريستال بالاس 2-1 في أبريل 2017.



وأمام ألاردايس الآن فرصة أخرى لتحقيق الفوز في نفس الملعب عندما يحل ضيفا على صاحب الصدارة في وقت لاحق من يوم الأحد.



وقال ألاردايس قبل المواجهة : تشكيلة ليفربول الحالية في أعلى مستوى والبعض ربما يقول إنها على نفس مستوى تشكيلة مانشستر يونايتد الفائزة بالثلاثية.



وفاز مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه الأسبق أليكس فيرغسون بدوري وكأس انجلترا وبدوري أبطال أوروبا في موسم 1998-1999 وأصبح أول فريق إنجليزي يحقق هذا الانجاز.



وقال ألاردايس: على هذا الفريق الاستمرار في حصد الألقاب في العامين المقبلين وبعدها يمكن الحكم بصورة أكثر وضوحا.



وفي عام 2019 فاز ليفربول بدوري أبطال أوروبا وبكأس السوبر الأوروبية وبكأس العالم للأندية وتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في 30 عاما.



وحاليا ينفرد الفريق بصدارة الترتيب في الدوري الممتاز رغم معاناته من عدد من الإصابات. وعن ذلك قال ألاردايس : المميز هو الأداء الذي يقدمه الفريق رغم قائمة الإصابات. علينا العمل على التصدي لهم ومباشرة من البداية.



وخسر ألاردايس مباراته الأولى على رأس الجهاز الفني لوست بروميتش 3-صفر أمام أستون فيلا يوم الأحد الماضي.