شالكه يعلن تعاقده مع المدرب غروس

أكد نادي شالكه الألماني لكرة القدم اليوم الأحد، تعيين السويسري كريستيان غروس مديرا فنيا لفريق النادي.

وقال يوخن شنايدر الرئيس الرياضي لشالكة :بالنسبة لنا، فإن الأشهر الخمسة المقبلة ستكون كلها حول التمكن من البقاء في الدوري الألماني . لقد أظهر كريستيان غروس في كل من ألمانيا وإنجلترا أنه قادر على مواجهة تحديات مثل هذه بنجاح.

وتوج غروس "66 عاما" بعدة ألقاب مع جراسهوبرز وبازل السويسريين، ولكن الأمر الأكثر صلة بشالكة، هو قيادته في السابق كل من شتوتغارت الألماني وتوتنهام هوتسبر الإنجليزي للخروج من معارك الهبوط الصعبة، وعمل غروس مؤخرا في السعودية ومصر.

وسيكون غروس رابع مدرب لشالكه هذا الموسم، حيث أقيل ديفيد فاغنر بعد مباراتين من انطلاق الموسم الحالي، واستمر مانويل باوم على رأس القيادة الفنية في عشرة لقاءات ، وأخيرا قاد هوب ستيفنز الفريق بشكل مؤقت.

يقبع شالكة في ذيل ترتيب الدوري برصيد أربع نقاط، ولم يحقق الفوز في 29 مباراة متتالية بالمسابقة، حيث يرجع آخر انتصار له في البطولة إلى الموسم الماضي.

من المقرر أن يسجل غروس ظهوره الأول مع شالكة، عندما يحل الفريق ضيفا على هيرتا برلين يوم السبت القادم، بعد انتهاء العطلة الشتوية القصيرة.