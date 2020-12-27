  • مباشر
اللغة

شالكه يعلن تعاقده مع المدرب غروس

غروس الأهلي
غروس في صورة سابقة مع أهلي جدة

شالكه يعلن تعاقده مع المدرب غروس

متابع الغاء المتابعة

برلين - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أكد نادي شالكه الألماني لكرة القدم اليوم الأحد، تعيين السويسري كريستيان غروس مديرا فنيا لفريق النادي.

وقال يوخن شنايدر الرئيس الرياضي لشالكة :بالنسبة لنا، فإن الأشهر الخمسة المقبلة ستكون كلها حول التمكن من البقاء في الدوري الألماني . لقد أظهر كريستيان غروس في كل من ألمانيا وإنجلترا أنه قادر على مواجهة تحديات مثل هذه بنجاح.

وتوج غروس "66 عاما" بعدة ألقاب مع جراسهوبرز وبازل السويسريين، ولكن الأمر الأكثر صلة بشالكة، هو قيادته في السابق كل من شتوتغارت الألماني وتوتنهام هوتسبر الإنجليزي للخروج من معارك الهبوط الصعبة، وعمل غروس مؤخرا في السعودية ومصر.

وسيكون غروس رابع مدرب لشالكه هذا الموسم، حيث أقيل ديفيد فاغنر بعد مباراتين من انطلاق الموسم الحالي، واستمر مانويل باوم على رأس القيادة الفنية في عشرة لقاءات ، وأخيرا قاد هوب ستيفنز الفريق بشكل مؤقت.

يقبع شالكة في ذيل ترتيب الدوري برصيد أربع نقاط، ولم يحقق الفوز في 29 مباراة متتالية بالمسابقة، حيث يرجع آخر انتصار له في البطولة إلى الموسم الماضي.

من المقرر أن يسجل غروس ظهوره الأول مع شالكة، عندما يحل الفريق ضيفا على هيرتا برلين يوم السبت القادم، بعد انتهاء العطلة الشتوية القصيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

إلهام شاهين تكشف للعربية.نت أعراض كورونا التي تعاني منها يسرا إلهام شاهين تكشف للعربية.نت أعراض كورونا التي تعاني منها يسرا
قصة فيروس غيّر العالم وأدخل البشر بفيلم رعب في 2020 قصة فيروس غيّر العالم وأدخل البشر بفيلم رعب في 2020

الأكثر قراءة

ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه
كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم
جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً
تحذير من الصحة العالمية.. حول الشباب والسلالة المتحولة تحذير من الصحة العالمية.. حول الشباب والسلالة المتحولة
فتش عن فيتامين فتش عن فيتامين "د".. ينقذ 9 من بين 10 وفيات بكورونا
أصرّت على قتل طفلة سورية بوجود أبيها.. وفعلت! أصرّت على قتل طفلة سورية بوجود أبيها.. وفعلت!

قبل أن تذهب

مركز اللقاحات بجدة يسعى لتطعيم 30 ألف شخص بلقاح كورونا أسبوعيا
مركز اللقاحات بجدة يسعى لتطعيم 30 ألف شخص بلقاح كورونا أسبوعيا

اكتشف المزيد