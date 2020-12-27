سولشاير: برونو فرنانديز يحبطني

اعترف أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن لاعبه برونو فرنانديز يتسبب أحيانا في إحباطه عندما يحاول تمرير كرات صعبة رغم وجود خيار أسهل، لكنه أكد ضرورة السماح باستمرار للاعب البرتغالي بالمخاطرة في ظل الحاجة إلى بصمته المؤثرة في المباريات.



وتعادل يونايتد 2-2 مع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت بعدما ساهم فرنانديز في هدفي ناديه، وتحمل جزءا من مسؤولية الهدف الأول للفريق المنافس.



ومرر فرنانديز الكرة إلى ماركوس راشفورد أثناء سقوطه أرضا عند افتتاح التسجيل في استاد كينج باور في الدقيقة 23 لكنه أضاع الكرة بسهولة قبل أن يدرك هارفي بارنز التعادل لأصحاب الأرض.



وعوض اللاعب البرتغالي ذلك بتسجيل هدف التقدم ليونايتد في الدقيقة 79 لكن ليستر انتزع التعادل بعد هدف من أكسيل توانزيبي بطريق الخطأ في مرماه، ليهدر يونايتد فرصة التقدم للمركز الثاني.



وقال سولشاير إن فرنانديز : لاعب يؤثر في النتائج. إنه يصنع الفرص ويسجل الأهداف ويأخذ المخاطرة، وهو الأمر الذي يجب السماح لأي لاعب في يونايتد بفعله ويكون يملك الشجاعة الكافية للقيام بذلك. إنه لاعب شجاع بكل تأكيد ويملك رؤية في التمرير. في بعض الأحيان ربما أجذب شعري وأقول إن هناك تمريرة أخرى أسهل. لكن لا يمكن منع برونو من ذلك. أريد منه أن يكون العنصر الحاسم والمؤثر وأنا سعيد ببصمته هذا الموسم وهذا العام. إنه يكون حاضرا باستمرار لمساعدة زملائه.



ويحتل يونايتد المركز الرابع برصيد 27 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن ليفربول المتصدر، قبل أن يستضيف ولفرهامبتون واندرارز يوم الثلاثاء المقبل وسط جدول مزدحم بالمباريات.