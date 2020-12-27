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لامبارد يهاجم لاعبي تشيلسي ويصفهم بـ "الكسالى"

لامبارد
لامبارد خلال مباراة تشيلسي وأرسنال

لامبارد يهاجم لاعبي تشيلسي ويصفهم بـ "الكسالى"

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لندن - رويترز

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وجه فرانك لامبارد مدرب تشيلسي انتقادات إلى لاعبي فريقه بعد الهزيمة 3-1 أمام الجار اللندني أرسنال في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية، قائلا إن عدم جديتهم في الأداء حرمهم من فرصة الصعود للمركز الثاني بين فرق البطولة.

وبفضل أهداف من ألكسندر لاكازيت (من ركلة جزاء) وجرانيت تشاكا وبوكايو ساكا نجح أرسنال المتعثر في تحقيق أول فوز في الدوري منذ نحو شهرين.

وقال لامبارد لشبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية: كانت هذه فرصة للصعود للمركز الثاني في مواجهة فرق متعثر. لقد أفسحنا لهم المجال من الدقيقة الأولى وطوال 45 دقيقة. الكسل كان السبب في حصولهم على ركلة جزاء وفي دخول هدف تشاكا شباكنا.

وبعد الهزيمة تراجع تشيلسي إلى المركز السابع. وتحسن أداء تشيلسي في الشوط الثاني ونجح في تقليص الفارق عبر هدف تامي أبراهام في الدقيقة 85 قبل أن يهدر لاعبه جورجينيو ركلة جزاء.

وقال لامبارد: قاتلنا لكننا جعلنا مهمتنا صعبة في الشوط الأول. الرسالة واضحة وهي أن أرسنال منافس خطير. الفوز في مباريات الدوري الممتاز يتطلب أداء متميزا.

ومن جهة أخرى قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إنه سعيد بالفوز الذي دفع بفريقه إلى المركز 14 بين فرق البطولة العشرين.

وأضاف أرتيتا : أتمنى أن يكون الفوز نقطة تحول في مسيرة الفريق. دعونا نواصل المسيرة لأنه لا يزال أمامنا الكثير من مجالات التطور والتحسن.

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