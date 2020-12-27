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ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام وست بروميتش

من مباراة ليفربول ووست بروميتش

ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام وست بروميتش

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لندن - د ب أ

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فرط ليفربول في فوز كان في متناوله أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون، وأهدر نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تعادل معه 1 - 1 يوم الأحد في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

رغم التعادل، ظل ليفربول على القمة برصيد 32 نقطة، فيما ارتفع رصيد وست بروميتش إلى ثماني نقاط، لكنه بقي في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

بادر السنغالي ساديو ماني بتسجيل هدف مبكر لليفربول في الدقيقة 12، قبل أن يتبارى وبقية زملائه في إهدار جميع الفرص التي سنحت إليهم، خاصة في الشوط الأول، الذي تسيده الفريق الأحمر بالكامل.

وجاء العقاب في الوقت القاتل، بعدما تعادل وست بروميتش بهدف جاء عبر النيجيري سيمي أغايي في الدقيقة 82، ليخفق ليفربول في تحقيق الفوز على منافسه للمباراة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات.

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