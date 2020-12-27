  • مباشر
اللغة

ميسي يغيب عن تدريبات برشلونة ويغادر إلى الأرجنتين

ميسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

ميسي يغيب عن تدريبات برشلونة ويغادر إلى الأرجنتين

متابع الغاء المتابعة

برشلونة -رويترز

نشر في: آخر تحديث:

غاب النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن تدريبات فريقه برشلونة لدى استئنافها في نهاية العطلة يوم الاثنين بعد أن منحه النادي إذناً بالبقاء في بلاده ونتيجة لذلك فإنه سيغيب عن مباراة فريقه التالية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمام إيبار الثلاثاء المقبل.

وقال برشلونة عبر "تويتر" إن ميسي سيعود إلى تدريبات الفريق بعد مباراة إيبار ما يعني مشاركته في المواجهة التالية مع ويسكا في الثالث من يناير المقبل.

وعلى متن طائرة خاصة عاد ميسي إلى مدينته روساريو في الأرجنتين مباشرة، بعد أن هزّ الشباك في فوز فريقه 3-صفر على ريال بلد الوليد في 22 ديسمبر الجاري.

ولم يرد النادي الكتالوني فورا على طلب للتعليق على غياب ميسي رغم أن وسائل إعلام إسبانية قالت إن السبب هو منح اللاعب المخضرم فرصة أكبر للراحة في الموسم المزدحم بالمباريات.

وشارك ميسي أساسيا من البداية في 17 من 20 مباراة خاضها فريقه في جميع المنافسات هذا الموسم وهو صاحب الحصيلة التهديفية الأكبر خلال هذه المدة برصيد 10 أهداف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

إلهام شاهين تكشف للعربية.نت أعراض كورونا التي تعاني منها يسرا إلهام شاهين تكشف للعربية.نت أعراض كورونا التي تعاني منها يسرا
قصة فيروس غيّر العالم وأدخل البشر بفيلم رعب في 2020 قصة فيروس غيّر العالم وأدخل البشر بفيلم رعب في 2020

الأكثر قراءة

ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه
كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم
جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً
تحذير من الصحة العالمية.. حول الشباب والسلالة المتحولة تحذير من الصحة العالمية.. حول الشباب والسلالة المتحولة
فتش عن فيتامين فتش عن فيتامين "د".. ينقذ 9 من بين 10 وفيات بكورونا
أصرّت على قتل طفلة سورية بوجود أبيها.. وفعلت! أصرّت على قتل طفلة سورية بوجود أبيها.. وفعلت!

قبل أن تذهب

مركز اللقاحات بجدة يسعى لتطعيم 30 ألف شخص بلقاح كورونا أسبوعيا
مركز اللقاحات بجدة يسعى لتطعيم 30 ألف شخص بلقاح كورونا أسبوعيا

اكتشف المزيد