ميسي يغيب عن تدريبات برشلونة ويغادر إلى الأرجنتين

غاب النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن تدريبات فريقه برشلونة لدى استئنافها في نهاية العطلة يوم الاثنين بعد أن منحه النادي إذناً بالبقاء في بلاده ونتيجة لذلك فإنه سيغيب عن مباراة فريقه التالية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمام إيبار الثلاثاء المقبل.



وقال برشلونة عبر "تويتر" إن ميسي سيعود إلى تدريبات الفريق بعد مباراة إيبار ما يعني مشاركته في المواجهة التالية مع ويسكا في الثالث من يناير المقبل.



وعلى متن طائرة خاصة عاد ميسي إلى مدينته روساريو في الأرجنتين مباشرة، بعد أن هزّ الشباك في فوز فريقه 3-صفر على ريال بلد الوليد في 22 ديسمبر الجاري.



ولم يرد النادي الكتالوني فورا على طلب للتعليق على غياب ميسي رغم أن وسائل إعلام إسبانية قالت إن السبب هو منح اللاعب المخضرم فرصة أكبر للراحة في الموسم المزدحم بالمباريات.



وشارك ميسي أساسيا من البداية في 17 من 20 مباراة خاضها فريقه في جميع المنافسات هذا الموسم وهو صاحب الحصيلة التهديفية الأكبر خلال هذه المدة برصيد 10 أهداف.