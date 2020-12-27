  • مباشر
اللغة

وست هام يتعادل مع برايتون

من لقاء وست هام وبرايتون

وست هام يتعادل مع برايتون

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

هز بن جونسون وتوماس سوتشيك الشباك في الشوط الثاني ليعدل وست هام يونايتد تأخره مرتين ويتعادل 2-2 مع ضيفه برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وكان برايتون هو الطرف الأفضل في البداية واستحق التقدم قبل نهاية الشوط عندما سدد نيال موباي كرة في الشباك محرزا هدفه الأول منذ أكتوبر.

وبعدما فشل وست هام في تسديد أي كرة على المرمى في الشوط الأول أشرك المدرب ديفيد مويز لاعب الوسط المهاجم مانويل لانتسيني والمهاجم أندريه يارمولينكو.

وساهم الثنائي في إدراك وست هام التعادل عند مرور ساعة من اللعب عبر جونسون الذي أحرز هدفه الأول مع الفريق.

واستعاد برايتون تقدمه بواسطة المدافع لويس دانك بعد ركلة ركنية سريعة لكن سوتشيك أدرك التعادل بضربة رأس قبل ثماني دقائق من النهاية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

إلهام شاهين تكشف للعربية.نت أعراض كورونا التي تعاني منها يسرا إلهام شاهين تكشف للعربية.نت أعراض كورونا التي تعاني منها يسرا
قصة فيروس غيّر العالم وأدخل البشر بفيلم رعب في 2020 قصة فيروس غيّر العالم وأدخل البشر بفيلم رعب في 2020

الأكثر قراءة

ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه
كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم
جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً
أصرّت على قتل طفلة سورية بوجود أبيها.. وفعلت! أصرّت على قتل طفلة سورية بوجود أبيها.. وفعلت!
فتش عن فيتامين فتش عن فيتامين "د".. ينقذ 9 من بين 10 وفيات بكورونا
بعد تلقي ولي العهد السعودي اللقاح.. التسجيل يرتفع 5 أضعاف بعد تلقي ولي العهد السعودي اللقاح.. التسجيل يرتفع 5 أضعاف

قبل أن تذهب

مركز اللقاحات بجدة يسعى لتطعيم 30 ألف شخص بلقاح كورونا أسبوعيا
مركز اللقاحات بجدة يسعى لتطعيم 30 ألف شخص بلقاح كورونا أسبوعيا

اكتشف المزيد