وست هام يتعادل مع برايتون

هز بن جونسون وتوماس سوتشيك الشباك في الشوط الثاني ليعدل وست هام يونايتد تأخره مرتين ويتعادل 2-2 مع ضيفه برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وكان برايتون هو الطرف الأفضل في البداية واستحق التقدم قبل نهاية الشوط عندما سدد نيال موباي كرة في الشباك محرزا هدفه الأول منذ أكتوبر.

وبعدما فشل وست هام في تسديد أي كرة على المرمى في الشوط الأول أشرك المدرب ديفيد مويز لاعب الوسط المهاجم مانويل لانتسيني والمهاجم أندريه يارمولينكو.

وساهم الثنائي في إدراك وست هام التعادل عند مرور ساعة من اللعب عبر جونسون الذي أحرز هدفه الأول مع الفريق.

واستعاد برايتون تقدمه بواسطة المدافع لويس دانك بعد ركلة ركنية سريعة لكن سوتشيك أدرك التعادل بضربة رأس قبل ثماني دقائق من النهاية.