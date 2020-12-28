السويسري غروس يبدأ مهمة إنقاذ شالكه

أجرى فريق شالكه الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أول مران له تحت قيادة مديره الفني الجديد كريستيان غروس، الذي يتولى مهمة إنقاذ الفريق من الهبوط للدرجة الثانية، في ظل سلسلة نتائج مخيبة للآمال في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وشهد المران عودة كل من المهاجم كارك أوث وحارس المرمى فريدريك رونو من الإصابة، وهو ما شكل أنباء سارة لشالكه الذي يتأهب لاستئناف مشواره في الدوري بمواجهة هيرتا برلين يوم السبت المقبل.

ولم يحقق شالكه أي انتصار خلال 29 مباراة متتالية في الدوري الألماني، حيث كان آخر انتصار له في المسابقة، على حساب بوروسيا مونشنغلادباخ 2 - 1 في 17 يناير الماضي، وبات على بعد مباراتين فقط من معادلة الرقم القياسي السلبي المسجل باسم تسمانيا برلين الذي أخفق في تحقيق أي انتصار طوال 31 مباراة متتالية في موسم 1965 - 1966 .

وأصبح السويسري كريستيان غروس، العائد من الاعتزال، رابع مدرب لشالكه خلال هذا الموسم بعد ديفيد فاغنر ومانويل بوم والمدرب المؤقت هوب ستيفنز.