توتنهام يواصل التعثر ويتعادل مع وولفرهامبتون

أهدر توتنهام هوتسبير فرصة الاقتراب من صراع المنافسة على صدارة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 - 1 أمام مضيفه وولفرهامبتون يوم الأحد في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

وأصبح توتنهام، الذي واصل نتائجه المخيبة بعدما أخفق في تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، في المركز الخامس برصيد 26 نقطة، بفارق ست نقاط خلف ليفربول (المتصدر).

في المقابل، ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم توتنهام بهدف مبكر حمل توقيع الفرنسي تانغي ندومبيلي في الثواني الأولى من عمر اللقاء، غير أن المغربي رومان سايس أدرك التعادل لمصلحة وولفرهامبتون في الدقيقة 86، ليهدر الفريق اللندني فرصة التقدم للمركز الثالث في ترتيب المسابقة، بعد فشله في تأمين نقاط المباراة الثلاث.