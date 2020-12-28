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كلوب: التعادل مع وست بروميتش أشبه بالخسارة

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يورغن كلوب خلال مباراة ليفربول أمام وست بروميتش

كلوب: التعادل مع وست بروميتش أشبه بالخسارة

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لندن - رويترز

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ذكر يورغن كلوب مدرب ليفربول إن التعادل 1-1 مع وست بروميتش ألبيون أشبه بالخسارة وأكد غضب لاعبيه من إهدار فرصة التقدم بخمس نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان ليفربول على أعتاب الخروج بالنقاط الثلاث من أنفيلد بعدما تقدم بهدف ساديو ماني في الدقيقة 12 لكن سيمي أجاي أدرك التعادل بضربة رأس قرب النهاية ليحرم حامل اللقب من الفوز مساء الأحد.

وقال كلوب إنه ينتظر عرضا أكثر انضباطا من فريقه، الذي يتصدر الدوري بفارق ثلاث نقاط عن إيفرتون، عندما يواجه نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء في مباراته الأخيرة بالعام الجاري.

وقال كلوب للصحافيين: إنها تشبه الخسارة، لكن حصلنا على نقطة إضافية، لذا الأمر جيد. يشعر اللاعبون بغضب أكبر من أي شيء آخر لأنهم يدركون أن هذا الموقف ليس مثاليا لكن هكذا سارت الأمور. الآن يجب علينا خوض المباراة المقبلة في غضون ثلاثة أيام.

وأضاف: يجب أن نلعب كذلك بانضباط لكن بشكل مختلف. يجب أن نؤدي ونجيد في الجانب الهجومي والتحركات والإبداع والدفاع. في النهاية تعادلنا مباراة في الدوري وهو ما يمكن أن يحدث.

ويفتقد ليفربول بالفعل ثنائي الدفاع فيرغيل فان ديك وجو غوميز بسبب إصابات طويلة، ومن المرجح أن يغيب جويل ماتيب عن مواجهة نيوكاسل بعدما تعرض لإصابة عضلية وخرج بعد مرور ساعة من اللعب.

وأضاف المدرب الألماني: جويل مصاب وهذه ليست أول مرة يتعرض فيها قلب دفاع للإصابة. هذا غير جيد بكل تأكيد خاصة في الوقت الحالي إذ بدأنا نظهر بشكل جيد مرة أخرى لكن لا يمكن تغيير ذلك. يجب علينا تقبل الأمر والمضي قدما.

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