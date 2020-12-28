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كومان يشكر ليونيل ميسي

كومان ميسي
كومان وميسي "أرشيفية"

كومان يشكر ليونيل ميسي

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برشلونة -رويترز

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ذكر رونالد كومان مدرب برشلونة المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم أنه يشعر بالامتنان لمهاجم فريقه الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن دعم الأخير قرار تعيينه على رأس الجهاز الفني وبعد الإشادة بجهوده رغم أن الفريق قدم أسوأ بداية موسم طوال 33 عاما.

وقال ميسي إن فريقا شابا يحقق تقدما ونموا تحت قيادة المدرب الهولندي بينما يسعى الفريق للتقدم من موقعه الحالي في المركز الخامس بين فرق الدوري الإسباني العشرين بفارق ثماني نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

وقال كومان في مؤتمر صحافي يوم الاثنين: لا أدري إن كان ذلك يجعلني أكثر هدوء لكني أشعر بالامتنان لأنه لاعب في غاية الاهمية بالنسبة لهذا النادي وبالنسبة لعالم كرة القدم. وأنا أحاول مساعدة الفريق على التقدم إلى الأمام. هذا عام انتقالي يشهد الكثير من التغييرات لكنه يظل جزءا مهما جدا من الفريق وسنكون سعداء إذا مد يد العون لنا من أجل التحسن بصورة أفضل خلال ما تبقى من الموسم.

وسيغيب ميسي عن مباراة برشلونة المقبلة أمام ضيفه إيبار المتعثر يوم الثلاثاء بسب إصابة في الكاحل لكنه يفترض أن يعود للتشكيلة في المباراة التالية في مواجهة ويسكا في الثالث من يناير المقبل.

ومن المقرر أن يعود للتشكيلة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي بعد التعافي من إصابة في العضلات. ورغم أن إيبار قريب من منطقة الهبوط فإنه صمد طويلا في مواجهة ريال مدريد في وقت سابق من الشهر الجاري قبل أن يخسر 3-1 أمام حامل اللقب.

وعن المواجهة المقبلة قال كومان: ستكون مواجهة صعبة إن لم نقدم أفضل أداء.

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