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مدرب وست هام يهاجم تقنية الفيديو

مدرب وست هام في مباراة ماضية

مدرب وست هام يهاجم تقنية الفيديو

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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قال ديفيد مويز، مدرب وست هام يونايتد، إنه يريد المزيد من التوضيح بخصوص نظام حكم الفيديو المساعد بعدما سمح بشكل مثير للجدل باحتساب هدف برايتون آند هوف ألبيون خلال التعادل 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وسجل لويس دانك مدافع برايتون هدفا في الدقيقة 70 ليمنح التقدم للفريق الزائر 2-1 لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن اللاعب استخدم على الأرجح ذراعه قبل تسديد الكرة. وشاهد حكم الفيديو المساعد الهدف ولم يجد دليلا واضحا من وجهة نظرة على إلغائه.

وقال مويز للصحافيين: إذا لم يكن استخدم ذراعه لأصبح الأمر مختلفا، لكن طالما لمست ذراعه وجاء الهدف، وهو ما حدث، فإن اللوائح تقول إنه يجب احتساب لمسة يد.

وأضاف: لو كنت مكان لويس دانك لشعرت بإحباط حقا إذا ألغي الهدف أو لم يتحسب لكن بصفة عامة إذا كانت هذه اللوائح التي نلعب من خلالها، فإننا نحتاج إلى معرفة سبب عدم إلغاء حكم الفيديو للهدف.

وسبق لمويز أن طالب من المدربين المؤثرين في الدوري الاحتجاج ضد حكم الفيديو الذي وصفه بأنه يتخذ بعض القرارات الفظيعة.

وتعادل وست هام بواسطة توماس سوتشيك قبل ثماني دقائق من النهاية وخرج بنقطة واحدة ليتقدم للمركز العاشر قبل مواجهة ساوثامبتون يوم الثلاثاء.

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