مورينيو: لاعبو توتنهام بلا طموح.. وغاريث بيل سيغيب عدة أسابيع

عاتب جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، لاعبيه عقب التفريط في التقدم مرة أخرى والتعادل هذه المرة 1-1 مع ولفرهامبتون واندرارز يوم الأحد لتستمر مرحلة التراجع، ويصبح الفريق في المركز الخامس بعدما كان يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وقال مورينيو بعدما ألغى رومان سايس بضربة رأس قرب النهاية تقدم توتنهام بهدف مبكر عن طريق تانغاي ندومبلي في الثانية 57: هذا محبط بكل تأكيد، سيطرنا على المباراة، لكن كان أمامنا 89 دقيقة لتسجيل الأهداف ولم نفعل ذلك. لم يتعلق الأمر فقط بعدم تسجيل الأهداف بل إننا لم نصنع خطورة، ولم نكن نتحلى بالطموح وهذه هي المشكلة بالنسبة لي.



وتراجع توتنهام إلى الخلف في الشوط الثاني ومنح المساحة والثقة لولفرهامبتون لكي يضغط حتى أدرك التعادل كما حدث في مباراة انتهت بنتيجة 1-1 أمام كريستال بالاس هذا الشهر أيضا.



وأهدر توتنهام نقاطا في آخر عشر دقائق من المباريات بشكل يزيد على أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



وبهذا التعادل يحتل توتنهام المركز الخامس بفارق ست نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما كان الفوز سيصعد بالفريق للمركز الثالث.



وكشف مورينيو أن لاعبه غاريث بيل، المنضم على سبيل الإعارة من ريال مدريد وشارك الأسبوع الماضي في الفوز على ستوك في كأس الرابطة، من المنتظر أن يغيب عدة أسابيع بسبب إصابة في الساق.