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ميسي: أريد التعاقد مع اللاعبين

ميسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

ميسي: أريد التعاقد مع اللاعبين

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برشلونة - رويترز

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كشف نجم كرة القدم الشهير ليونيل ميسي أنه لا يخطط للعمل في مجال التدريب بعد اعتزال اللعب مؤكدا أنه يفضل تولي منصب مدير الكرة.

وينتهي عقد ميسي (33 عاما) مع ناديه الحالي برشلونة بعد نحو ستة أشهر وينتظر عالم كرة القدم قرار اللاعب الأرجنتيني، فيما يتصل بمستقبله مع النادي الذي أمضى معه 20 عاما حتى الآن.

وقال ميسي في مقابلة مع شبكة "لاسيكستا" التلفزيونية الإسبانية يوم الأحد: لا أتصور نفسي مدربا بل ربما مديرا رياضيا وأقوم بالتعاقد مع اللاعبين الذين أريدهم أو الذين يحتاجهم النادي الذي أنتمي إليه.

وأوضح ميسي هداف برشلونة التاريخي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات أنه سيود العودة لبرشلونة مستقبلا بغض النظر عن قراره في نهاية الموسم الحالي.

وأضاف المهاجم المخضرم: أود العودة يوما ما وأود العودة إلى المدينة والعمل مع النادي والمساعدة. لم أفكر في هذا الأمر كثيرا لكن العمل سيكون متصلا بكرة القدم لأن هذا ما أحبه وما أعرفه.

وأردف قائلا: علاقتي مع النادي والمدينة هي قصة حب. وأيا كانت نهايتها فلا ينبغي أن تسيء إلى تجربتي خلال هذه المسيرة.

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