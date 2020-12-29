إيفرتون: نريد الحصول على أجوبة بشأن تأجيل لقاء سيتي

يرغب إيفرتون في معرفة جميع المعلومات المتعلقة بتفشي كوفيد-19 في مانشستر سيتي مما أدى إلى تأجيل مباراتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين.

وقبل ساعات قليلة على انطلاق المباراة باستاد غوديسون بارك، قال سيتي إن عددا من أفراده أصيبوا بفيروس كورونا بالإضافة إلى أربعة جاءت فحصوهم إيجابية في 25 ديسمبر كانون الأول ومن بينهم المهاجم غابرييل جيسوس والمدافع كايل ووكر.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تأجيل المباراة التي كان من المفترض إقامتها أمام 2000 مشجع.

وقال إيفرتون في بيان بموقعه على الإنترنت : بينما يضع إيفرتون دائما السلامة العامة في المقدمة، فإننا سنطلب الكشف الكامل عن جميع المعلومات التي قدمها مانشستر سيتي إلى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى يتمكن النادي من معرفة سبب اتخاذ هذا القرار.

وتنص لوائح رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على عدم إمكانية تأجيل أي مباراة إلا لو كان الفريق يمتلك أقل من 14 لاعبا جاهزين.

ومن المقرر أن يحل سيتي ضيفا على تشيلسي في الثالث من يناير ثم يواجه غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية في السادس من يناير.

وكانت مباراة الاثنين ثاني مواجهة تتأجل هذا الموسم بعد أن تسبب تفشي كوفيد-19 في نيوكاسل يونايتد في تأجيل مباراته أمام أستون فيلا في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال أرسنال إن نتيجة فحص مدافعه غابرييل ماغالياس، الذي يعزل نفسه بعد مخالطته مصابا بكوفيد-19، جاءت إيجابية أيضا.