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رسمياً... باريس سان جيرمان يعلن فسخ عقد توخيل

توخيل باريس
توماس توخيل

رسمياً... باريس سان جيرمان يعلن فسخ عقد توخيل

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باريس - د ب أ

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء فسخ عقد مدربه توماس توخيل وذلك بعد عامين ونصف العام من توليه منصب المدير الفني للفريق.

وذكر النادي في بيان :بعد التحليل العميق للوضع الرياضي، قرر باريس سان جيرمان فسخ عقد توماس توخيل.

وكان توخيل "47 عاما" قد تولى تدريب باريس سان جيرمان في عام 2018 وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الفرنسي مرتين وكذلك لقب كأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية في عام 2020 .

كذلك قاد توخيل الفريق للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى، في الموسم الماضي قبل أن يخسر الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني صفر - 1 في أغسطس الماضي.

ويحتل باريس سان جيرمان حاليا المركز الثالث في الدوري الفرنسي بفارق نقطة واحدة خلف ليل وليون، كما تأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، وسيواجه برشلونة الإسباني.

وكانت العديد من التقارير الإعلامية قد أشارت خلال الأيام القليلة الماضية إلى اقتراب رحيل توخيل عن منصبه، وأن ماوريتسيو بوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام الإنجليزي والذي سبق له اللعب لفريق باريس سان جيرمان خلال مسيرته الاحترافية، يعد المرشح الأبرز لخلافته.

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