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زيدان: هازارد سيعود أمام إلتشي

هازارد
إيدن هازارد لاعب ريال مدريد

زيدان: هازارد سيعود أمام إلتشي

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مدريد - د ب أ

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كشف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يوم الثلاثاء، أن إيدن هازارد سيعود للتشكيلة في مواجهة مضيفه إلتشي يوم الأربعاء بعد غياب أكثر من شهر بسبب الإصابة.

وشارك اللاعب، المنضم إلى ريال مدريد في صفقة قياسية، أساسيا في ثلاث مباريات فقط بالدوري الإسباني هذا الموسم ولم يلعب منذ إصابته في عضلات الفخذ الخلفية في الهزيمة أمام الافيس في نوفمبر. وعانى في آخر مواسمه من إصابتين خطيرتين في الكاحل.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: سيكون إيدن معنا بالمباراة وأرغب في مشاركته لبعض الوقت. في آخر مبارة فضلنا إراحته لكننا نرغب الآن في الاستفادة القصوى منه.

وتأتي عودة هازارد في الوقت المناسب لريال مدريد الذي يتوقع أن يغيب عنه المهاجم البرازيلي رودريجو لثلاثة أشهر بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية في الفوز 2-صفر على غرناطة قبل عطلة عيد الميلاد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الترتيب بعد 15 مباراة متساويا في النقاط مع أتلتيكو مدريد المتصدر الذي لعب 13 مباراة.

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