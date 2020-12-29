مدرب السويد لا يستبعد عودة إبراهيموفيتش إلى المنتخب

رفض يان أندرسون المدير الفني للمنتخب السويدي لكرة القدم، استبعاد عودة المهاجم المخضرم زالاتان إبراهيموفيتش لصفوف منتخب بلاده، مؤكدا أنه عقد جلسة مؤخرا مع اللاعب وأن الحوار بينهما مستمر.

وشدد أندرسون على كونه صاحب القرار الأخير في الأمر بصفته المدير الفني للفريق، وذلك في تصريحات نشرتها صحيفة "داغنيس نيهتير" السويدية، في عددها الصادر يوم الثلاثاء.

وكان إبراهيموفيتش "39 عاما" قد أكد في تصريحات سابقة منذ شهر، أنه يفتقد اللعب لمنتخب بلاده، مما أثار الكثير من التكهنات حول عودة وشيكة إلى المنتخب السويدي

وبعد أيام قليلة من تصريحات إبراهيموفيتش، سافر أندرسون إلى ميلان بصحبة هاكان سيوستراند الأمين العام للاتحاد السويدي للعبة.

وذكر أندرسون أن لقاءه بإبراهيموفيتش كان عظيما، حيث قال: سافرت في أول رحلة طيران متاحة إلى هناك، حيث كنت أرغب في العودة سريعا لحضور عيد ميلاد زوجتي.

وأوضح أندرسون أنه لا يعلم الوقت الذي يمكن لإبراهيموفيتش العودة فيه إلى المنتخب.

وتابع المدرب السويدي: ما تحدثنا عنه هو أننا يجب أن نواصل الحوار بيننا، هذا هو الموقف الحالي.

ورفض أندرسون الحديث عن تفاصيل الجلسة التي دامت لمدة ساعتين.

ومن المقرر أن يعلن أندرسون عن قائمة الفريق الذي يواجه جوروجيا وكوسوفو في تصفيات كأس العالم، وذلك في أوائل مارس المقبل.

وكان إبراهيموفيتش، الهداف التاريخي للمنتخب السويدي، أعلن اعتزله دولياً عقب نهائيات كأس أمم أوروبا عام 2016، وذلك بعدما سجل 62 هدفا في 116 مباراة شارك بها.

فيما تولى أندرسون منصبه كمدير فني للفريق عقب اعتزال إبراهيموفيتش دوليا، ليواجه بعض الملاحظات من النجم المخضرم حول أسلوب لعبه وبعض اختياراته. وخلال لقائهما معا في ميلان، تناقش إبراهيموفيتش وأندرسون حول تلك النقطة.