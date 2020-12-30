أرتيتا: يجب أن نتعامل بحذر مع ساكا

عبر ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن إعجابه بمستوى لاعب الوسط بوكايو ساكا خلال الفوز 1-صفر على برايتون أند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء، لكنه شدد على أهمية عدم توقع الكثير من اللاعب الصاعد خلال فترة قريبة.



وشكل ساكا، الذي هز الشباك خلال الفوز 3-1 على تشيلسي يوم السبت، تهديدا مستمرا على برايتون وصنع هدف الفوز لألكسندر لاكازيت في الدقيقة 66.



وخاض اللاعب البالغ من العمر "19 عاما" مباراته الأولى مع منتخب إنجلترا في أكتوبر الماضي بعد انطلاقته في موسم 2019-2020 وكان نقطة ضوء في موسم أرسنال المضطرب.



وبهذا الفوز تقدم أرسنال للمركز 13 برصيد 20 نقطة مما خفف بعض الضغوط عن المدرب الإسباني بعد سلسلة سابقة من سبع مباريات دون انتصار جعلته على بعد أربع نقاط من منطقة الهبوط.



وقال أرتيتا للصحافيين عن ساكا: أود من الجميع التعامل بحذر معه وتركه يتطور وأعتقد أنه يتحسن بطريقة صحيحة وتحيط به المجموعة المناسبة لمنحه الثقة.



وحقق أرسنال انتصارين متتاليين لأول مرة منذ أول جولتين بالدوري وأكد أرتيتا أن هذا يمنح اللاعبين شعورا بالارتياح.



وتابع : تحتاج للنتائج من أجل الشعور بالثقة وبعد الانتصارين أعتقد أن الجميع في مزاج جيد لأن أفضل دواء هو الفوز والصورة تبدو أجمل الآن.



ويحل أرسنال ضيفا على وست بروميتش ألبيون في الجولة القادمة يوم السبت.