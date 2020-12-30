برشلونة: كوتينيو بحاجة إلى إجراء عملية جراحية

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء أن لاعبه فيليبي كوتينيو سيحتاج إلى جراحة في الركبة إثر الإصابة التي تعرض لها.

وأوضح النادي: الفحوص التي أجريت أظهرت أن اللاعب البرازيلي يعاني من إصابة في الغضروف المفصلي الخارجي للركبة اليسرى.

وأضاف: علاج الإصابة يتطلب جراحة ثقب المفتاح جراحة بالمنظار، وستجرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان كوتينيو قد تعرض للإصابة في الركبة خلال المباراة التي تعادل فيها برشلونة مع إيبار 1 - 1 يوم الثلاثاء في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يفتقد فيه برشلونة جهود جيرارد بيكيه وسيرجيو روبرتو وأنسو فاتي لفترة طويلة بسبب الإصابات.