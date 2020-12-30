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برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام إيبار

برشلونة إيبار
من مباراة برشلونة وإيبار

برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام إيبار

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برشلونة - د ب أ

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تعادل فريق برشلونة بصعوبة مع ضيفه إيبار 1 - 1 يوم الثلاثاء في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي مواجهة أخرى، انضم فريق إشبيلية إلى المربع الذهبي بجدول الترتيب بفضل فوزه على ضيفه فياريال 2 - صفر

وعلى ملعب كامب نو صادف برشلونة سوء حظ كبير، حيث أهدر مارتن برايثوايت ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة ثم ألغى الحكم هدفا سجله اللاعب الدنماركي في الدقيقة 25 بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وتقدم إنريكي غارسيا كيكي بهدف لإيبار في الدقيقة 57 لكن بعد عشر دقائق فقط أدرك الفرنسي عثمان ديمبلي التعادل لبرشلونة بعد عودته من فترة غياب طويلة بداعي الإصابة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس مقابل 16 نقطة لإيبار في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب رامون سانشيز بيزخوان تقدم الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس بهدف لاشبيلية من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة ثم أضاف المغربي يوسف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 53.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 26 نقطة ليتقدم للمركز الرابع بفارق الأهداف عن فياريال صاحب المركز الخامس.

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