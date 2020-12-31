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أرتيتا يريد التخلص من عدة لاعبين في الشتاء

أرتيتا أرسنال
أرتيتا مدرب أرسنال خلال لقاء سابق

أرتيتا يريد التخلص من عدة لاعبين في الشتاء

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لندن - رويترز

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كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال يوم الخميس إن النادي المنافس في الدوري الانجليزي لكرة القدم سيعير لاعبين على الأرجح لأندية أخرى في فترة الانتقالات الشهر المقبل نظرا لوجود تشكيلة كبيرة ولاعبين زائدين في بعض المراكز.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين قبل زيارة وست بروميتش ألبيون يوم السبت : سيخرج الكثير من اللاعبين للإعارة وهذه هي الأولوية الآن لأننا لا يمكننا الاحتفاظ بهذه الأعداد في مراكز معينة.

وأضاف : نتطلع للقيام بذلك ثم سنرى إن كانت هناك فرص متاحة في بعض المراكز التي نحتاج لمساعدة فيها ونتعاون مع النادي لتحديد هذه الأمور.

وتشير التكهنات إلى أن المدافع سياد كولاشيناتس سينتقل إلى شالكة الألماني المتعثر لكن أرتيتا رفض تأكيد أي صفقة.

وتابع : هناك مناقشات بشأن بعض اللاعبين لكن لا يمكن تأكيد أي شيء في الوقت الحالي.

وشدد المدرب الإسباني على عدم وجود حاجة لإيقاف الدوري مؤقتا بعد أن أدى تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى تأجيل ثلاث مباريات.

وقال أرتيتا الذي أصيب بالفيروس في مارس الماضي : كل البروتوكولات الصحية تطبق في ملاعب التدريب والمباريات واعتقد أنه ستفرض المزيد من القيود وستجرى المزيد من الفحوص لكن اعتقد أنه يمكننا المضي قدما.

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