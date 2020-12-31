إصابة 4 لاعبين في الأهلي المصري بـ "كورونا"

أعلن نادي الأهلي المصري يوم الخميس إصابة أربعة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي أن المسحة الطبية التي خضع لها محمود كهربا ‏ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني، جاءت إيجابية، وأن الرباعي سيخضع للعلاج وفقا ‏للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة المصرية.‏

وقال عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي يوم الخميس إن محمد مجدي أفشة سيخضع لمسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته بعد تبين إصابته بالعدوى في وقت سابق.

وأضاف أن طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، سيخضع ‏لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران اليوم الخميس لتقييم حالته وتحديد ‏فرص مشاركته في المران الجماعي.‏

وتزايدت فرص طاهر محمد طاهر في المشاركة في المران الجماعي بصورة كبيرة خلال الساعات ‏الأخيرة بعد تحسن حالته عقب تعرضه لكدمة قوية في الضلوع خلال مشاركته في مباراة الاتحاد ‏السكندري التي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون رد.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة ‏يوم الجمعة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.