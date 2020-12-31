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رابطة الدوري الإنجليزي تعلن مواعيد جديدة لمباريات "مؤجلة"

مانشستر سيتي يونايتد
مانشستر يونايتد وسيتي في مباراة سابقة

رابطة الدوري الإنجليزي تعلن مواعيد جديدة لمباريات "مؤجلة"

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يوم الخميس، عن مواعيد جديدة لمباراتين مؤجلتين منذ شهر سبتمبر الماضي.

وذكرت الرابطة في بيان لها عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن مباراتين كانتا من المفترض إقامتهما في شهر سبتمبر الماضي، تقرر إقامتهما في يناير المقبل.

وسيحل مانشستر يونايتد ضيفا على بيرنلي يوم 12 من يناير المقبل، على أن يستضيف مانشستر سيتي فريق أستون فيلا يوم 20 من الشهر ذاته.

وأوضحت الرابطة أن سبب تأجيل المباراتين، كان مشاركة قطبي مدينة مانشستر في المراحل النهائية من بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي عن موسم 2019-2020.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف ليفربول المتصدر، فيما يحتل بيرنلي المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.

على الجانب الآخر يحتل مانشستر سيتي المركز الثامن برصيد 26 نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز الخامس بالرصيد ذاته من النقاط.

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