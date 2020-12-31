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ليفربول يتلقى صدمة جديدة

جويل ماتيب
مدافع ليفربول جويل ماتيب

ليفربول يتلقى صدمة جديدة

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لندن - د ب أ

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تلقى نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم صدمة جديدة بعد تأكد غياب المدافع جويل ماتيب لنحو ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة.

وتعرض ماتيب للإصابة في العضلة الضامة خلال التعادل مع وست بروميش البيون يوم الأحد الماضي وأظهرت الفحوص الطبية أن فترة علاجه ستستمر لثلاثة أسابيع.

ويعاني ليفربول من أزمة حقيقية في خط الدفاع حيث يفتقد أيضا لجهود فيرغيل فان ديك وجو غوميز لفترات طويلة.

وقال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول :هذه النوعية من الإصابات أصبحت أمورا عادية، سيغيب ماتيب لنحو ثلاثة أسابيع.

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