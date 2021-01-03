أرتيتا: أرسنال لعب بحرية وأفلت "المكابح"

أبدى ميكل أرتيتا مدرب أرسنال سعادته بفوز فريقه الساحق 4-صفر على وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت وقال إن لاعبيه أفلتوا المكابح أخيرا ويلعبون بحرية أكبر.



وافتتح الظهير كيران تيرني التسجيل بعدما انطلق إلى قلب الملعب من اليسار قبل أن يسجل هدفه الثاني مع أرسنال في الدقيقة 23 ثم أنهى الجناح الشاب بوكايو ساكا تحركا جماعيا رائعا بتسجيل الهدف الثاني.



وأحرز بعد ذلك ألكسندر لاكازيت هدفين في الشوط الثاني، ليحقق أرسنال انتصاره الثالث على التوالي في الدوري ويتقدم إلى المركز 11 برصيد 23 نقطة بفارق ست نقاط عن المراكز المؤهلة لأوروبا.



وأبلغ أرتيتا الصحافيين: أعتقد أننا في السابق خسرنا مباريات لأننا كنا غير محظوظين حقا وفي الأغلب كان ذلك خطأ منا، لأننا ارتكبنا أخطاء وافتقدنا بعض الانضباط.



وأضاف: لكن بالتأكيد علينا الفوز بمباريات وذلك يمنحنا زخما وطاقة مختلفة، أفلت اللاعبون المكابح ويمكنكم رؤيتهم يلعبون بحرية. هذا هو أرسنال بالأفكار التي أريدها.



كما قال أرتيتا إن عودة لاعب الوسط الغاني الدولي توماس بارتي الوشيكة بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن ست مباريات في الدوري ستمنح الفريق اللندني دفعة قوية.



وقال المدرب الإسباني: كنا نفتقده. يمنح الفريق شيئا مختلفا. إنه لاعب يمتلك موهبة ضخمة ويستطيع أيضا تغيير الفريق بالطريقة التي نريدها. يشعر بأنه على ما يرام. يحتاج إلى حصتين أو ثلاث حصص تدريبية لنتأكد أنه جاهز بنسبة 100 بالمئة للعب.



ويلتقي أرسنال مع نيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت القادم.