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إصابة مدافع مانشستر سيتي بفيروس كورونا

إيريك غارسيا
إيريك غارسيا "على اليمين"

إصابة مدافع مانشستر سيتي بفيروس كورونا

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لندن - رويترز

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أعلن نادي مانشستر سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد إصابة مدافعه إيريك غارسيا وأحد أفراد الطاقم الفني بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى.

وأضاف النادي في بيان : سيخضع هذان الشخصان للحجر الصحي الذاتي تنفيذا للإجراءات المطبقة.

وقال بيب غوارديولا مدرب سيتي يوم الجمعة الماضي إن خمسة لاعبين في الفريق الأول أصيبوا بفيروس كورونا ولن يشاركوا في مباراة تشيلسي بالدوري الانجليزي في وقت لاحق من يوم الأحد.

وفي الأسبوع الماضي قال سيتي إن المهاجم غابرييل جيسوس والمدافع كايل ووكر أصيبا بالفيروس المعدي لكن غوارديولا لم يكشف عن أسماء اللاعبين الثلاثة الآخرين الذين سيغيبون عن مباراة الأحد.

وبسبب زيادة حالات الإصابة بالعدوى بين اللاعبين وأفراد الطاقم في سيتي اضطر النادي إلى التقدم بطلب إلى رابطة الدوري الممتاز لتأجيل مباراته على ملعب إيفرتون يوم الاثنين الماضي.

ويحتل سيتي المركز الثامن بين فرق الدوري الممتاز العشرين برصيد 26 نقطة من 14 مباراة.

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