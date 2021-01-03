بايرن ميونخ يقسو على ماينز ويستعيد الصدارة

استعاد بايرن ميونيخ حامل اللقب صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز 5-2 على ماينز صاحب المركز قبل الأخير يوم الأحد إذ واصل روبرت ليفاندوفسكي هز الشباك.



ورفع المهاجم البولندي رصيده إلى 19 هدفا في الدوري بهدفين قرب النهاية ليعوض بايرن تأخره بثنائية جوناثان بوركهاردت وألكسندر هاك المفاجئة في الشوط الأول.



وأهدر داني لاتسا فرصة تعزيز تقدم ماينز بثلاثة أهداف بعد الاستراحة قبل أن يقلص يوشوا كيميش الفارق لصاحب الأرض بضربة رأس من مدى قريب ثم أدرك ليروي ساني التعادل بتسديدة قوية منخفضة من 20 مترا.



وقلب البديل نيكلاس زوله المباراة عندما منح بايرن التقدم 3-2 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء وعزز ليفاندوفسكي الفارق بركلة جزاء ثم حول تمريرة توماس مولر في المرمى إذ انهار ماينتس في آخر 20 دقيقة.



ورفع بايرن رصيده إلى 33 نقطة من 14 مباراة متقدما بنقطتين على رازن بال شبورت لايبزيغ الذي تغلب 1-صفر على شتوتغارت يوم السبت.