بوكيتينو يطلب من لاعبي سان جيرمان إثبات جدارتهم

أبدى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو سعادته بتولي تدريب باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الذي ينتمي إليه الكثير من نجوم اللعبة، لكنه في نفس الوقت طلب من أبرز لاعبيه إثبات جدارتهم بارتداء قميص الفريق.



وتولى بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير السابق تدريب بطل فرنسا يوم السبت خلفا للألماني توماس توخيل الذي أقيل عشية عيد الميلاد بعد الفوز 4-صفر على ستراسبورغ، بينما يحتل الفريق المركز الثالث في الدوري المحلي.



وقال بوكيتينو (48 عاما) الذي سبق له اللعب في صفوف سان جيرمان ووضع شارة القيادة في تصريحات لموقع النادي :الامتياز مرتبط دوما بهذا النادي. اللاعبون عليهم إثبات جدارتهم باللعب للفريق. أعتقد أنه فريق رائع وأعتقد أن بوسعنا تحقيق الإنجازات التي يريدها النادي واللاعبون لأنهم يعشقون المنافسة ويريدون الفوز بالألقاب.



وارتبط المدافع السابق مع سان جيرمان بعقد حتى يونيو 2022 وقال إن مهمته الأولى هي العمل على استقرار العمل الجماعي في النادي.



وأضاف: هدفنا الأول هو التأكد من أن الجميع يسير في نفس الاتجاه وتقديم المصلحة العامة للنادي. نريد أن يكون النادي قويا يستند إلى بناء قوي.



وسيقود بوكيتينو أول تدريب لفريقه الجديد في وقت لاحق من يوم الأحد قبل مباراته الرسمية الأولى على رأس الجهاز الفني عندما يحل فريقه ضيفا الأربعاء المقبل على سانت إيتيين.