  • مباشر
اللغة

بوكيتينو يطلب من لاعبي سان جيرمان إثبات جدارتهم

بوكيتينو
بوكيتينو خلال تقديمه مدرباً لباريس سان جيرمان

بوكيتينو يطلب من لاعبي سان جيرمان إثبات جدارتهم

متابع الغاء المتابعة

باريس - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أبدى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو سعادته بتولي تدريب باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الذي ينتمي إليه الكثير من نجوم اللعبة، لكنه في نفس الوقت طلب من أبرز لاعبيه إثبات جدارتهم بارتداء قميص الفريق.

وتولى بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير السابق تدريب بطل فرنسا يوم السبت خلفا للألماني توماس توخيل الذي أقيل عشية عيد الميلاد بعد الفوز 4-صفر على ستراسبورغ، بينما يحتل الفريق المركز الثالث في الدوري المحلي.

وقال بوكيتينو (48 عاما) الذي سبق له اللعب في صفوف سان جيرمان ووضع شارة القيادة في تصريحات لموقع النادي :الامتياز مرتبط دوما بهذا النادي. اللاعبون عليهم إثبات جدارتهم باللعب للفريق. أعتقد أنه فريق رائع وأعتقد أن بوسعنا تحقيق الإنجازات التي يريدها النادي واللاعبون لأنهم يعشقون المنافسة ويريدون الفوز بالألقاب.

وارتبط المدافع السابق مع سان جيرمان بعقد حتى يونيو 2022 وقال إن مهمته الأولى هي العمل على استقرار العمل الجماعي في النادي.

وأضاف: هدفنا الأول هو التأكد من أن الجميع يسير في نفس الاتجاه وتقديم المصلحة العامة للنادي. نريد أن يكون النادي قويا يستند إلى بناء قوي.

وسيقود بوكيتينو أول تدريب لفريقه الجديد في وقت لاحق من يوم الأحد قبل مباراته الرسمية الأولى على رأس الجهاز الفني عندما يحل فريقه ضيفا الأربعاء المقبل على سانت إيتيين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

الإجابة في أفلامه.. لماذا شمتت الإخوان بوفاة وحيد حامد؟ الإجابة في أفلامه.. لماذا شمتت الإخوان بوفاة وحيد حامد؟
للدموع فوائد مذهلة.. وسر الضحك بعد البكاء للدموع فوائد مذهلة.. وسر الضحك بعد البكاء

الأكثر قراءة

انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية
بعد مراجعة المقابل المالي.. إصلاحات متواصلة بسوق العمل السعودية بعد مراجعة المقابل المالي.. إصلاحات متواصلة بسوق العمل السعودية
روشتة 2021 لإنقاص الوزن من خبيرة تغذية بريطانية روشتة 2021 لإنقاص الوزن من خبيرة تغذية بريطانية
"كل اللي في العناية مات".. مشهد مؤلم لضحايا كورونا بمصر
هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية
فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني

قبل أن تذهب

هكذا استفاد أثرياء العالم من كورونا
هكذا استفاد أثرياء العالم من كورونا

اكتشف المزيد