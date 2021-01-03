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دورتموند يستعيد توازنه بثنائية في فولفسبورغ

من مباراة دورتموند وفولفسبورغ

دورتموند يستعيد توازنه بثنائية في فولفسبورغ

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برلين - د ب أ

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تقدم بوروسيا دورتموند للمركز الرابع في ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عقب فوزه الثمين 2 - صفر على مضيفه فولفسبورغ يوم الأحد في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.

ارتفع رصيد دورتموند، الذي حقق فوزه الثاني فقط في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، إلى 25 نقطة في المركز الرابع، في حين توقف رصيد فولفسبورغ عند 24 نقطة في المركز السادس.

افتتح السويسري مانويل أكانغي التسجيل لمصلحة دورتموند في الدقيقة 66، قبل أن يؤمن الإنجليزي جادون سانشو النقاط الثلاث للفريق الضيف، بإحرازه الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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