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غوارديولا: كنت أفكر في اعتزال التدريب

غوارديولا مانشستر سيتي
غوارديولا مدرب مانشستر سيتي

غوارديولا: كنت أفكر في اعتزال التدريب

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لندن - د ب أ

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اعترف الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بأنه ربما مكث في مجال التدريب أكثر مما كان يتوقع.

وأعلن غوارديولا "49 عاما" في وقت سابق عن رغبته في وضع سقف زمني لمسيرته التدريبية من أجل التفرغ لأمور أخرى في المستقبل.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الأحد عن غوارديولا قوله: من قبل كنت أفكر في أنني سأعتزل قريبا، الآن أفكر في أنني سأعتزل في سن أكبر، لذا لا أعرف.

وفي نوفمبر الماضي مدد غوارديولا عقده لعامين مع مانشستر سيتي بعد أن فاز مع الفريق بستة ألقاب.

وقبل تدريب سيتي تولى غوارديولا الذي يكمل عامه الخمسين هذا الشهر، أربعة أعوام مع برشلونة الإسباني وثلاثة أعوام مع بايرن ميونخ الألماني.

وقضى غوارديولا خمسة أعوام مع مانشستر سيتي وهي أطول فترة يقضيها مع فريق واحد، وقاده للتتويج بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب واحد في كأس الاتحاد بجانب ثلاثة ألقاب في كأس رابطة المحترفين، منذ توليه تدريب الفريق في 2016.

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