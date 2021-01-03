ليستر يهزم نيوكاسل ويقفز إلى المركز الثالث

تقدم ليستر سيتي إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب الفوز 2-1 خارج أرضه على نيوكاسل يونايتد بفضل هدفي جيمس ماديسون ويوري تيليمانس في الشوط الثاني يوم الأحد.



وقلص البديل آندي كارول الفارق لنيوكاسل قرب النهاية ليضيف إثارة على الدقائق الأخيرة وسط محاولات أصحاب الأرض لإدراك التعادل.



واجتاز ليستر منافسه توتنهام هوتسبير وبات ثالثا برصيد 32 نقطة من 17 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن فريقي الصدارة ليفربول حامل اللقب ومانشستر يونايتد.



ومنح ماديسون التقدم بهدف لليستر عن طريق تسديدة قوية بعد تمريرة من جيمي فاردي في الدقيقة 55. وأضاف تيليمانس الهدف الثاني بتسديدة متقنة أخرى في الدقيقة 72 ليحقق ليستر فوزه السابع خارج أرضه هذا الموسم. ولم يكن هدف كارول الأول مع نيوكاسل في الدوري منذ عشر سنوات كافيا لخروج صاحب الأرض بنقطة التعادل.