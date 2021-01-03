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مانشستر سيتي يعرب عن "خيبة أمله" بسبب تصرف ميندي

بنيامين ميندي
بنيامين ميندي

مانشستر سيتي يعرب عن "خيبة أمله" بسبب تصرف ميندي

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مانشستر - د ب أ

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أعرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن شعوره بخيبة الأمل حيال مخالفة مدافعه بنيامين ميندي للتعليمات السارية الخاصة بمكافحة وباء كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير إعلامية بريطانية ذكرت أن ميندي أقام حفلا في ليلة رأس السنة في منزله.

وأعلن مانشستر سيتي يوم الأحد: "علم النادي بخرق قواعد كورونا عن طريق بنيامين ميندي، والنادي يشعر بخيبة الأمل بسبب هذه المخالفة وسيجري تحقيقا داخليا".

في الوقت نفسه، أشار سيتي إلى أن هناك أجزاء من هذه الحادثة تم تفسيرها على نحو خاطئ في التقارير وأن ميندي اعتذر علانية عن خطأه.

كان بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي أعلن الجمعة اضطرار النادي إلى التخلي عن خمسة لاعبين في مباراته أمام تشيلسي لافتا إلى أن هؤلاء اللاعبين سيتعين عليهم الدخول في عزل بسبب إصابتهم بعدوى فيروس كورونا.

ومن بين هؤلاء اللاعبين، كايل ووكر وغابريل جيسوس اللذان جاءت نتيجة المسحة التي أجرياها في عيد الميلاد إيجابية.

وكان قد تم تأجيل مباراة سيتي أمام إيفرتون يوم الاثنين الماضي بشكل احترازي تحسبا لانتشار محتمل للعدوى.

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