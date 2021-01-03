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"فيفا" يرفع عقوبة الإيقاف عن لاعب أتلتيكو مدريد

كيران تريبير
كيران تريبير لاعب أتلتيكو مدريد

"فيفا" يرفع عقوبة الإيقاف عن لاعب أتلتيكو مدريد

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مدريد - د ب أ

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الأحد تعليق الإيقاف الذي فرضه الاتحاد الانجليزي للعبة بحق كيران تريبير انتظارا لقرار الاستئناف المقدم من نادي أتلتيكو مدريد.

وأكد "فيفا" أن نادي اتليتكو مدريد سيكون بوسعه إشراك تريبير أثناء نظر استئناف النادي على عقوبة إيقاف اللاعب اعشرة أسابيع عن كل أنشطة كرة القدم لانتهاك قواعد المراهنات الخاصة بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكان "فيفا" صدق في البداية على قرار إيقاف تريبير في أعقاب المراهنات المرتبطة بانتقاله لأتلتيكو مدريد.

ونقلت صحيفة "دياريو أس" عن ميغيل انخل جيل مارين الرئيس التنفيذي لاتلتيكو مدريد يوم السبت قوله :قرار إيقاف لا يتناسب مع اللاعب وظالم لأتليتكو .

وكانت العقوبة الأصلية بحق اللاعب الإنجليزي تشمل 12 مباراة في الدوري الإسباني بجانب المواجهة أمام تشيلسي الإنجليزي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

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