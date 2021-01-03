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ميلان يعود إلى الصدارة بثنائية في بينيفينتو

من لقاء ميلان وبينيفينتو

ميلان يعود إلى الصدارة بثنائية في بينيفينتو

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ميلان - د ب أ

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عاد ميلان لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 - صفر على مضيفه بينيفينتو يوم الأحد في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

ارتفع رصيد ميلان، الذي حقق فوزه الحادي عشر في البطولة هذا الموسم والثالث على التوالي، إلى 37 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود إنتر، الذي تصدر المسابقة مؤقتا في وقت سابق. في المقابل، توقف رصيد بينيفينتو عند 18 نقطة في المركز العاشر بترتيب البطولة.

افتتح الإيفواري فرانك كيسي التسجيل لميلان في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، قبل أن يضطر الفريق اللومباردي للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ساندرو تونالي في الدقيقة 33.

ورغم النقص العددي، أضاف البرتغالي رافاييل لياو الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 49، فيما أهدر بينيفينتو فرصة تقليص الفارق بعدما أهدر لاعبه جيانلوكا كابراري ركلة جزاء في الدقيقة 61.

يأتي هذا الفوز ليمنح دفعة معنوية جيدة للغاية للاعبي ميلان قبل لقاء الفريق المرتقب مع ضيفه يوفنتوس يوم الأربعاء القادم في قمة مباريات المرحلة السادسة عشر.

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