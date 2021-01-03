  • مباشر
اللغة

"هاتريك" لاوتارو يقود إنتر لسحق كروتوني

لاوتارو
الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز محتفلاً بهدفه

"هاتريك" لاوتارو يقود إنتر لسحق كروتوني

متابع الغاء المتابعة

ميلان - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

واصل المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو تألقه وسجل زميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقودا إنتر ميلان إلى مواصلة انتصاراته المتتالية في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز ثمين 6 - 2 على كروتوني يوم الأحد في افتتاح مباريات المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة.

وقلب إنتر تأخره بهدف مبكر إلى فوز كبير ليكون الفوز الثامن على التوالي في المسابقة. ورفع انتر رصيده إلى 36 نقطة ليتصدر جدول المسابقة مؤقتا بفارق نقطتين أمام جاره ومنافسه التقليدي العنيد ميلان. وضاعف إنتر محنة كروتوني الذي تجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز قبل الأخير بفارق نقطة واحدة أمام تورينو.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 2 - 2 حيث بادر كروتوني بهز الشباك عن طريق نيكولو زانيلاتو في الدقيقة 12 ورد انتر بهدفين سجلهما لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 20 ولوكا ماروني مدافع كروتوني في الدقيقة 31 عن طريق الخطأ في مرمى فريقه قبل أن يحرز فلاديمير غوليميتش هدف التعادل لكروتوني من ضربة جزاء في الدقيقة 36 .

وفي الشوط الثاني، أمطر انتر شباك ضيفه بأربعة أهداف سجلها لاوتارو في الدقيقتين 57 و78 ولوكاكو وأشرف حكيمي في الدقيقتين 64 و87.

وبهذا الهاتريك، رفع لاوتارو رصيده إلى تسعة أهداف في المسابقة هذا الموسم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

الإجابة في أفلامه.. لماذا شمتت الإخوان بوفاة وحيد حامد؟ الإجابة في أفلامه.. لماذا شمتت الإخوان بوفاة وحيد حامد؟
للدموع فوائد مذهلة.. وسر الضحك بعد البكاء للدموع فوائد مذهلة.. وسر الضحك بعد البكاء

الأكثر قراءة

انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية
بعد مراجعة المقابل المالي.. إصلاحات متواصلة بسوق العمل السعودية بعد مراجعة المقابل المالي.. إصلاحات متواصلة بسوق العمل السعودية
روشتة 2021 لإنقاص الوزن من خبيرة تغذية بريطانية روشتة 2021 لإنقاص الوزن من خبيرة تغذية بريطانية
"كل اللي في العناية مات".. مشهد مؤلم لضحايا كورونا بمصر
هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية
فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني

قبل أن تذهب

هكذا استفاد أثرياء العالم من كورونا
هكذا استفاد أثرياء العالم من كورونا

اكتشف المزيد