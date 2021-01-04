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أرتيتا يرشح تيرني لحمل شارة القيادة في أرسنال

كيران تيرني
كيران تيرني مدافع أرسنال

أرتيتا يرشح تيرني لحمل شارة القيادة في أرسنال

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لندن - رويترز

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وصف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال لاعبه كيران تيرني بأنه قائد بالفطرة وتوقع أن يحمل شارة القيادة في المستقبل بعد أن سجل المدافع الاسكتلندي هدفا وصنع آخر خلال الفوز 4-صفر على وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وأحرز تيرني، الذي بدأ 16 من إجمالي 17 مباراة لأرسنال في الدوري هذا الموسم، هدفه الثاني مع الفريق بمهارة رائعة في الشوط الأول قبل أن يقدم تمريرة حاسمة لألكسندر لاكازيت ليحقق فريق أرتيتا الفوز الثالث على التوالي في المسابقة.

وردا على سؤال بشأن قدرة تيرني (23 عاما) على حمل شارة القيادة قال المدرب الإسباني: أعتقد أنه يمكنه ذلك لأنه يحظى باحترام وتقدير كل فرد بالطاقم وكل لاعب بالفريق.

وأضاف: هذه هي شخصيته الحقيقية ويتصرف بطبيعته. إنه شاب خجول لكن أعتقد أنه يمثل كل قيم النادي التي نريد ترسيخها.

وتابع: عندما جاء إلى هنا احتاج لوقت للتأقلم وتعرض لإصابة قوية لكنه قائد بالفطرة ويمكن رؤية تصرفاته داخل الملعب وعندما يتحدث يقول الكلمات المناسبة وهذا ما نتطلع إليه حقا.

وقال أرتيتا أيضا إنه سيتحدث مع لاكازيت في الصيف بشأن تمديد عقده الذي ينتهي بعد عام ونصف.

وأحرز لاكازيت أربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات لأرسنال صاحب المركز 11.

وواصل أرتيتا: أنا سعيد بمستواه وبالأهداف التي سجلها وبلياقته وطاقته في الوقت الحالي ويحتاج للاستمرار على هذا النهج.

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