  • مباشر
اللغة

اتحاد لاعبي أوروغواي يطالب بإلغاء عقوبة كافاني

كافاني
كافاني لاعب مانشستر يونايتد

اتحاد لاعبي أوروغواي يطالب بإلغاء عقوبة كافاني

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

حث اتحاد لاعبي كرة القدم في أوروغواي يوم الاثنين الاتحاد الإنجليزي للعبة على إلغاء عقوبة إيقاف إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد لثلاث مباريات بسبب إساءة عنصرية مزعومة قائلا إن العقوبة تكشف عن النظرة العرقية للاتحاد الإنجليزي.

واستخدم مهاجم أوروغواي البالغ عمره 33 عاما كلمة تعني "زنجي" في تعليق على "إنستغرام" بعد الفوز 3-2 على ساوثامبتون في 29 نوفمبر قبل أن يعتذر عن الواقعة ويحذف ما كتبه.

وقال كافاني بعد ذلك إن الكلمة كانت تعبيرا عن المودة تجاه صديق.‭ ‬ ومع ذلك انتقد اتحاد اللاعبين في أوروغواي الاتحاد الانجليزي للعبة قائلا إنه : ارتكب عملا تمييزيا ضد ثقافة وطريقة معيشة شعب أوروغواي.

ونشر دييغو غودين قائد منتخب أوروغواي بيان اتحاد اللاعبين على "تويتر". وقال الاتحاد: لم يرتكب إدينسون كافاني أبدا أي سلوك يمكن تفسيره على أنه عنصري. لقد استخدم فقط تعبيرا شائعا في أمريكا اللاتينية لمخاطبة شخص محبوب أو صديق مقرب بمودة. تُظهر العقوبة الرؤية المنحازة والعرقية للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والتي لا تسمح إلا بتفسيرات ذاتية من استنتاجه الخاص مهما كانت معيبة. نطلب من الاتحاد الانجليزي إلغاء عقوبة كافاني على الفور وتبرئة ساحته أمام العالم كله بعد أن تضررت سمعته بسبب هذا القرار الظالم والمستهجن.

وكانت جهات أكاديمية في أوروغواي انتقدت قرار الاتحاد الانجليزي ووصفته بأنه ينم عن جهل الكرة الانجليزية بالكثير من المعلومات اللغوية والثقافية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مشهد مشهد "مرضى العناية" هز مصر.. صاحبة الصورة تروي ما حدث
نوبة ضحك قتلته.. تفاصيل مثيرة عن أعظم رسامي اليونان نوبة ضحك قتلته.. تفاصيل مثيرة عن أعظم رسامي اليونان

الأكثر قراءة

"كل اللي في العناية مات".. مشهد مؤلم لضحايا كورونا بمصر
هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية
ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء القاهرة ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء القاهرة
فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني
فيديو لمصري قتل زوجته في الشارع.. وجلس يدخن بجوار الجثة فيديو لمصري قتل زوجته في الشارع.. وجلس يدخن بجوار الجثة
بلسان حسن نصر الله.. إيران تطعن الأسد مجدداً بلسان حسن نصر الله.. إيران تطعن الأسد مجدداً

قبل أن تذهب

ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟
ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟

اكتشف المزيد