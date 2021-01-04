إصابة مدافع يوفنتوس بفيروس كورونا

أعلن يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين إصابة مدافعه البرازيلي اليكس ساندرو بكوفيد-19.

وخضع المدافع البالغ عمره "29 عاما"، الذي شارك في الفوز 4-1 على أودينيزي في تورينو يوم الأحد، للعزل الذاتي.

وقال النادي في بيان: يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم أنه عقب ظهور بعض الأعراض الخفيفة، خضع اللاعب اليكس ساندرو للفحص الذي كشف إصابته بفيروس كورونا. يتواصل النادي مع السلطات الصحية لتحديد التنفيذ الفعال للبروتوكولات المطلوبة التي تسمح باستمرار التدريبات والأنشطة الرسمية للفريق.

وسيزور يوفنتوس يوم الأربعاء المقبل ميلان، إذ يأمل فريق المدرب أندريا بيرلو تقليص فارق العشر نقاط مع متصدر الدوري.