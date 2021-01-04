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بايرن ميونخ يستعيد جهود أربعة لاعبين

غنابري مولر
غنابري "على اليسار" مع مولر

بايرن ميونخ يستعيد جهود أربعة لاعبين

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ميونخ - د ب أ

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استعاد نادي بايرن ميونخ جهود الرباعي كينغسلي كومان وجوشوا زيركزي وبونا سار ومارك روكا قبل مباراته أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ يوم الجمعة المقبل بالبوندسليغا.

وشارك الرباعي في تدريبات النادي البافاري يوم الاثنين بعد غيابهم لفترة.

وغاب الرباعي عن المباراة التي فاز فيها بايرن على ماينز 5 - 2 أمس الأحد في أول مباراة له بالبوندسليغا في العام الجديد.

ولم يشارك الجناح سيرج غنابري في المران بعد تعرضه لكدمة في قصبة الساق خلال مواجهة ماينز، لكن الفحوص الطبية أظهرت أن إصابة اللاعب البالغ من العمر "25 عاما" ليست بالغة.

وقال غنابري للموقع الرسمي لبايرن :كنت محظوظا بعدم حدوث الأسوأ، علينا أن نرى الآن كيف سيتطور الأمر.

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